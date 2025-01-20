Manisa'da firari hükümlü yakalandı

Yapılan incelemede U.E'nin kasten öldürme, birden fazla kişi tarafından silahla yaralama ve basit yaralama suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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