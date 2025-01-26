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        Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 22:12 Güncelleme: 26.01.2025 - 22:12
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        Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Kula ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Seyitali Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K. (24), Enis Muhammet B. (28) ile Onur Ş'yi (28) çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kendi imkanlarıyla Kula Devlet Hastanesine gittiği öğrenilen Enis Muhammet B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tedavisi devam eden diğer yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan R.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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