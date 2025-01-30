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        Doç. Dr. Erdemir bebeklerde topuk kanı testi ve aşıların önemine dikkati çekti

        Manisa Şehir Hastanesi Neonatoloji Hekimi Doç. Dr. Zelal Erdemir, bebeklerde topuk kanı taraması, K vitamini ve aşıların pek çok önleyici tedbir içerdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:35 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:40
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        Doç. Dr. Erdemir bebeklerde topuk kanı testi ve aşıların önemine dikkati çekti
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        Manisa Şehir Hastanesi Neonatoloji Hekimi Doç. Dr. Zelal Erdemir, bebeklerde topuk kanı taraması, K vitamini ve aşıların pek çok önleyici tedbir içerdiğini belirtti.

        Manisa Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Erdemir, son zamanlarda bebeklerde topuk kanı tarama testi, doğumda K vitamini uygulaması ve aşıların reddi sıklığının arttığını kaydetti.

        Erdemir uygulamaların pek çok önleyici tedbir içerdiğini ve mutlaka yapılması gerektiğini ifade ederek, şunları belirtti:

        "Topuk kanı tarama testi, yenidoğanlarda kalıtsal ve metabolik hastalıkların erken teşhisi için yapılır. Bu test sayesinde hastalıklar erken tanılanıp tedavi edilerek bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürmesi sağlanır. Bu hastalıklara erken müdahale edilmemesi ise geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açabilir. K vitamini, kanın pıhtılaşmasını sağlayarak beyin kanaması gibi ciddi sorunları önler. Aşılar ise bağışıklık sistemini güçlendirerek ölümcül hastalıklardan korunmayı sağlar. Tüm bilimsel veriler topuk kanı tarama testinin, aşının ve K vitamininin güvenli ve hayati olduğunu açıkça göstermektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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