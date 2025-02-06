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        Manisa'da 3 milyon 960 bin makaron ele geçirildi

        Manisa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 960 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:24 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:24
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        Manisa'da 3 milyon 960 bin makaron ele geçirildi
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        Manisa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 960 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Salihli ilçesindeki iki adrese baskın düzenledi.

        Yapılan aramalarda 3 milyon 920 bin boş ve 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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