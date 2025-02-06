Manisa'da 3 milyon 960 bin makaron ele geçirildi

Manisa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 960 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Salihli ilçesindeki iki adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 3 milyon 920 bin boş ve 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.