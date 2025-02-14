Yunusemre'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eve düzenlenen baskında 66 bin dolu makaron, 80 kilogram tütün, 70 bin boş makaron, 2 sigara sarma makinesi, 462 bandrol, 3 ticari amaçla sigara satışı yapıldığını içeren kayıt defteri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tevfikiye Mahallesi'nde bir kişinin evinde kaçak tütün ve sigara satışı yaptığını belirledi.

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