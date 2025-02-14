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        Yunusemre'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:13
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        Yunusemre'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tevfikiye Mahallesi'nde bir kişinin evinde kaçak tütün ve sigara satışı yaptığını belirledi.

        Eve düzenlenen baskında 66 bin dolu makaron, 80 kilogram tütün, 70 bin boş makaron, 2 sigara sarma makinesi, 462 bandrol, 3 ticari amaçla sigara satışı yapıldığını içeren kayıt defteri ele geçirildi.

        Şüpheli M.E. (40) gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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