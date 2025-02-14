Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Salihli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Şüphelilerin bulunduğu otomobili tespit eden ekipler, aracı ilçe girişinde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 82 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.K. (25), B.C.G. (25) ve S.Ş. (30) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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