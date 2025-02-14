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        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:47
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        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Salihli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Şüphelilerin bulunduğu otomobili tespit eden ekipler, aracı ilçe girişinde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 82 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.K. (25), B.C.G. (25) ve S.Ş. (30) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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