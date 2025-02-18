Manisa'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Eller, kızı Rabia Nur Eller, maktul Selda Eller'in annesi Zehra Can Şahin, babası Mustafa Durmaz, taraf avukatları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Rabia Nur Eller (21), cinayete şahit olmadığını, olayı babaannesinin telefonla kendisini aramasıyla öğrendiğini belirtti.

Eller, bunun üzerine aradığı babasının kendisine "Ben gidiyorum, anneni öldürdüm, karakola teslim oluyorum." dediğini anlattı.

Annesi ile babasının sürekli tartışıp kavga ettiğini ve bu nedenle boşanma kararı aldıklarını aktaran Eller, babasından şikayetçi olduğunu belirterek, tanık olarak dinlenilmesi planlanan 9 yaşındaki kardeşinin beyanlarını pedagog eşliğinde vermesini talep etti.

Müşteki tarafının avukatı Mehmet Arslan da maktul Selda Eller'in cep telefonunun olay yerinde bulunamadığını, sanık Gökhan Eller'in muhtemel delilleri karartmak için telefonu yanına aldığını iddia etti.

Arslan, HTS kayıtlarına göre cinayetten sonra bir süre sanık ile maktulün telefonunun aynı konumlarda sinyal verdiğine işaret ederek, bu hususun mahkeme heyetince göz önünde bulundurulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer tanıkların dinlenilmesi için davanın ertelenmesine karar verdi.

- Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz, "Adalet yerini bulsun istiyorum. Müebbetle yargılansın istiyorum, genç yaşında kızımı toprağa verdim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. O da oradan çıkmasın." dedi.

Anne Zehra Can Şahin de sanığın beyanlarıyla kızını karalamaya çalıştığını dile getirerek, "Madem benim kızım onu aldatıyordu, niye yeniden evlenme teklifi etti kızıma. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Avukat Mehmet Arslan da olaydan sonra Selda Eller'in telefonunun bulunamadığını belirterek, şunları kaydetti: