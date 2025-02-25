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        Manisa'da dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheliler yakalandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 23:00 Güncelleme: 25.02.2025 - 23:00
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        Manisa'da dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheliler yakalandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçedeki bazı vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Takip ve istihbarat çalışması yapan ekipler, söz konusu dolandırıcılığı, kendisini "Haydar Reis" olarak tanıtan A.S.Ö'nün (60) yaptığını tespit etti.

        Ekipler, A.S.Ö. ile kendisine yardım eden 4 şüpheliyi İzmir'de yakaladı.

        Akhisar ilçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        "Haydar Reis" takma adlı şüphelinin uzun yıllarca kendisini MİT personeli, İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi ve kamu görevlisi olarak tanıttığı, sahte kamu kimlikleri kullandığı ve vatandaşları, resmi iş ile işlemlerinde yardımcı olacağı vaadiyle dolandırdığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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