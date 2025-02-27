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        Yunusemre'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:45
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        Yunusemre'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında K.Y'nin (26) iş yerine baskın yaptı.

        Yapılan aramada 1056 sentetik ecza, 35 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 400 lira ele geçirildi.

        K.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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