Yunusemre'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Yapılan aramada 1056 sentetik ecza, 35 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 400 lira ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında K.Y'nin (26) iş yerine baskın yaptı.

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