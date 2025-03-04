Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Vardar, Rüştü Muhammed Orcan
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 89 Mustafa Erkasap), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün (Dk. 80 Efe Taylan Altunkara), Umut Erdem, Cissokho (Dk. 80 Minchev), Arslanagic, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 76 Ramirez), Oğuz Gürbulak, Diallo, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 76 Kerem Arık)
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Serkan Asan, Conte, Alim Öztürk, Ali Yaşar, Mert Çölgeçen (Dk. 60 Muammer Sarıkaya), Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 60 Regattin), Eysseric (Dk. 89 Burak Bekaroğlu), Ahmet Engin (Dk. 61 Ethemi), Bruno (Dk. 89 Thuram)
Gol: Dk. 74 Muammer Sarıkaya (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 55 Cissokho (Manisa FK)
MANİSA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.