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        Manisa FK-Iğdır FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 1-0 mağlup olan Manisa FK'de teknik sorumlu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, ligin sonu yaklaştıkça müsabakaların daha zor hale geldiğini belirterek, kötü gidişlerini durdurup, düşme hattında uzaklaşmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 19:06 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:13
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        Manisa FK-Iğdır FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 1-0 mağlup olan Manisa FK'de teknik sorumlu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, ligin sonu yaklaştıkça müsabakaların daha zor hale geldiğini belirterek, kötü gidişlerini durdurup, düşme hattında uzaklaşmak istediklerini söyledi.

        Tüfenkoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takım adına zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirterek, "Ligin dibinden kurtulmak için mücadele vermekteyiz. Bu nedenle 3 puan alıp, ligde üst sıralara çıkma arzusundaydık. Müsabaka içerisinde iyi bir savunma yaparak, kontrataklarla gol aradık." diye konuştu.

        Rakipleri Iğdır FK'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Tüfenkoğlu, "Önde baskı ile sonuca gidebileceklerini biliyorduk. Nitekim 70'li dakikalarda karambolden yediğimiz gol ile mağlup duruma düştük. Ligin boyu kısaldıkça maçlar daha zor hale gelmeye başladı. Bir an önce toparlanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

        - Iğdır FK cephesi

        Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık da son haftalarda oyun anlayışlarını olumlu yönde geliştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "İyi oyunumuza paralel olarak puanlar kazanıyoruz. Önümüzdeki haftalar daha güzel oyunlar oynayıp, puanlar almaya devam edeceğiz. Iğdır çok iyi bir takım. Çok çalışıyoruz. Daha iyi, daha çağdaş bir futbol oynamak için uğraşıyoruz. Manisa'yı da kutluyorum. Onlar da ellerinden geldiğince mücadele ediyor. İlk yarı yüzde 70'e yüzde 30 bir topa sahip oranımız vardı. Oldukça baskılı oynadık. İlk yarı maçı bitirebilirdik. Şanssızlık ve kendi beceriksizliklerimiz sebebiyle skoru bulamadık. Maçı 1-0 kazandık, 3 puana ulaştık. Manisa'ya bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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