Manisa Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Unicaja'yı konuk edecek

Son 16 turu J Grubu'nda Unicaja 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Manisa Basket Divissa ise bir galibiyet ve 3 yenilgiyle son sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin normal sezonda H Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan Manisa ekibi, play-in oynama hakkı kazandı. İki maç üzerinden oynanan bu turda Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibini eleyen Manisa Basket Divissa, adını son 16'ya yazdırdı.

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