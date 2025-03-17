Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Unicaja'yı konuk edecek

        Manisa Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci maçında yarın İspanyol temsilcisi Unicaja ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Unicaja'yı konuk edecek
        ABONE OL

        Manisa Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci maçında yarın İspanyol temsilcisi Unicaja ile karşılaşacak.

        Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma 20.00'de başlayacak.

        Şampiyonlar Ligi'nin normal sezonda H Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan Manisa ekibi, play-in oynama hakkı kazandı. İki maç üzerinden oynanan bu turda Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibini eleyen Manisa Basket Divissa, adını son 16'ya yazdırdı.

        Son 16 turu J Grubu'nda Unicaja 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Manisa Basket Divissa ise bir galibiyet ve 3 yenilgiyle son sırada yer alıyor.

        Grupta iki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maçı Unicaja, 91-73 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        Lidya soylularının defnedildiği Bintepeler, açan çiçeklerle renklendi
        Lidya soylularının defnedildiği Bintepeler, açan çiçeklerle renklendi
        Manisa Basket ya tamam ya devam
        Manisa Basket ya tamam ya devam
        Manisa'daki Beydeğirmeni Barajı su tutmaya başladı
        Manisa'daki Beydeğirmeni Barajı su tutmaya başladı
        Manisa'da 1 hektar orman yandı
        Manisa'da 1 hektar orman yandı
        Somaspor - Vanspor: 1-2
        Somaspor - Vanspor: 1-2
        Manisa FK umut dolu
        Manisa FK umut dolu