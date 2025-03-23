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        Alaşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 09:37 Güncelleme: 23.03.2025 - 09:42
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        Alaşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşçay Mahallesi Akmezar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        F.K, Ş.E, I.I. ve Ş.M. suçüstü yakalandı.

        Aramalarda dizüstü bilgisayar, yer altı görüntüleme cihazı da ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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