Manisa'da 29 ton sahte gübre ele geçirildi
Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde 29 ton sahte gübre ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde 29 ton sahte gübre ele geçirildi.
Salihli ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte gübre satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi'nde A.O'nun (58) evinde 18 ton, Gölmarmara ilçesine İhsaniye Mahallesi'nde A.U'nun (47) deposunda 11 ton sahte gübre ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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