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        Demirci'de futsal turnuvası sona erdi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen futsal turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:12
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        Demirci'de futsal turnuvası sona erdi
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen futsal turnuvası tamamlandı.

        Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı.

        Turgut Özal Spor Salonu'ndaki final maçında Demirci Orman, Adalet Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

        Şampiyon olan Demirci Orman'ı tebrik eden Belediye Başkanı Kara, sportif organizasyonlara devam edeceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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