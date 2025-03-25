Demirci'de futsal turnuvası sona erdi
Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen futsal turnuvası tamamlandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen futsal turnuvası tamamlandı.
Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı.
Turgut Özal Spor Salonu'ndaki final maçında Demirci Orman, Adalet Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.
Şampiyon olan Demirci Orman'ı tebrik eden Belediye Başkanı Kara, sportif organizasyonlara devam edeceklerini ifade etti.
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