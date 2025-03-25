Demirci'de futsal turnuvası sona erdi

Şampiyon olan Demirci Orman'ı tebrik eden Belediye Başkanı Kara, sportif organizasyonlara devam edeceklerini ifade etti.

Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Turgut Özal Spor Salonu'ndaki final maçında Demirci Orman, Adalet Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

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