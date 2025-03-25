Manisa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Abdullah Özgüven ise sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç, yol kenarında park halinde bulunan 45 J 6394 plakalı servis minibüsüne çarparak durabildi.

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