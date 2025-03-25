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        Manisa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 20:07 Güncelleme: 25.03.2025 - 20:22
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        Manisa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

        Alınan bilgiye göre, Sezai Gök'ün (46) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi geçişinde Abdullah Özgüven (71) yönetimindeki 32 AE 428 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç, yol kenarında park halinde bulunan 45 J 6394 plakalı servis minibüsüne çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araç ile park halindeki minibüs arasına sıkışan motosiklet sürücüsü Sezai Gök'ün olay yer yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Abdullah Özgüven ise sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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