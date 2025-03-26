Manisa'da uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sentetik ecza ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sentetik ecza ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli yunus timleri, Alaybey Mahallesi Seyfettin Bey Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, 56 sentetik ecza ele geçirildi, sürücü İ.A. ile otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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