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        Manisa'da uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sentetik ecza ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:29 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:29
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        Manisa'da uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sentetik ecza ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli yunus timleri, Alaybey Mahallesi Seyfettin Bey Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Yapılan aramada, 56 sentetik ecza ele geçirildi, sürücü İ.A. ile otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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