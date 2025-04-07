Manisa'da bir kişi ölü bulundu

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmayan Arık'ın, Alaşehir Sanayi Sitesindeki bir oto tamirhanesinde kalfa olarak çalıştığı öğrenildi.

Hacıbey Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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