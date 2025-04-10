Manisa'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kaymakam Selami Kapankaya ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Turgutlu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Aktaş, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Manisa'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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