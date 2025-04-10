Manisa'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Manisa'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Manisa'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Aktaş, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.
Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker de katıldı.
- Turgutlu
Turgutlu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Kaymakam Selami Kapankaya ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun günün önemine ilişkin konuşma yaptı.
Üstün başarı göstererek belge almaya hak kazanan emniyet personeline belgeleri verildi.
Törene Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Sefa Karagöz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı da katıldı.
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