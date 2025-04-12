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        Manisa'da kamyon, kamyonet ve rüzgar türbini kanadı taşıyan tır çarpıştı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Saruhanlı ilçesi bölümünde, rüzgar türbini kanadı taşıyan tır ile kamyon ve kamyonetin karıştığı kaza trafik akışını olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:20
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        Manisa'da kamyon, kamyonet ve rüzgar türbini kanadı taşıyan tır çarpıştı
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Saruhanlı ilçesi bölümünde, rüzgar türbini kanadı taşıyan tır ile kamyon ve kamyonetin karıştığı kaza trafik akışını olumsuz etkiledi.

        Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde otoyolun Saruhanlı ilçesi geçişinde R.E'nin kullandığı 34 DMZ 923 plakalı kamyon, önünde seyreden G.A. idaresindeki 41 APK 042 plakalı kamyonete ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 AGR 210 plakalı rüzgar türbini kanadı taşıyan tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

        Trafik akışı, araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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