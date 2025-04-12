Manisa'da kamyon, kamyonet ve rüzgar türbini kanadı taşıyan tır çarpıştı

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde otoyolun Saruhanlı ilçesi geçişinde R.E'nin kullandığı 34 DMZ 923 plakalı kamyon, önünde seyreden G.A. idaresindeki 41 APK 042 plakalı kamyonete ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 AGR 210 plakalı rüzgar türbini kanadı taşıyan tıra arkadan çarptı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Saruhanlı ilçesi bölümünde, rüzgar türbini kanadı taşıyan tır ile kamyon ve kamyonetin karıştığı kaza trafik akışını olumsuz etkiledi.

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