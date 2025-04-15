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        Ahmet Mücahit Arınç ve Bülent Arınç Selendi'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın Selendi ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:22
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        Ahmet Mücahit Arınç ve Bülent Arınç Selendi'de ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın Selendi ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Milletvekili Arınç ve babası Bülent Arınç, ilçedeki programları kapsamında AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ve yönetim kurulu üyeleriyle parti binasında bir araya geldi.

        Ahmet Mücahit Arınç, burada yaptığı konuşmada ilçeye hizmet getirme noktasında belediye ve ilçe teşkilatıyla birlikte çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da AK Parti'nin Selendi'ye kazandırdıkları projeleri anlattı.

        Ahmet Mücahit Arınç ile Bülent Arınç daha sonra Selendi Belediye Başkanı Murat Daban'ı makamında ziyaret etti.

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