Manisa Büyükşehir Belediyespor, Duygu Güncü'yü transfer etti

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında pasör Duygu Güncü'yü kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı ekip, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 29 yaşındaki Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Törende konuşan Güncü, geçmişte 3 sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giydiğini hatırlatarak, "3 sezon formasını terlettiğim kulübüme, evime döndüğüm için çok mutluyum. O günden bugüne çok önemli tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon Göztepe ile yaşadığımız şampiyonluğu Manisa Büyükşehir Belediyespor formasıyla tekrarlamak istiyorum. Kulübün yeni sezon planlaması ve hedefi de bu yönde. Manisa'ya döndüğüm için çok mutluyum." diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Başkanı Murat Kümüştekin de yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni sezon planlamalarımız kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak Caner Doğançay hocamız ile sportif direktör olarak anlaştık. Ardından başantrenörlük görevi için Görkem Kazan ile sözleşme imzaladık. Kadromuzu güçlendirmek için de geçtiğimiz sezon Göztepe forması ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Duygu Güncü'yü renklerimize bağladık. Atılan imzanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum."