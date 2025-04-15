Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Duygu Güncü'yü transfer etti

        Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında pasör Duygu Güncü'yü kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:21 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Duygu Güncü'yü transfer etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında pasör Duygu Güncü'yü kadrosuna kattı.

        Yeşil-beyazlı ekip, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 29 yaşındaki Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Törende konuşan Güncü, geçmişte 3 sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giydiğini hatırlatarak, "3 sezon formasını terlettiğim kulübüme, evime döndüğüm için çok mutluyum. O günden bugüne çok önemli tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon Göztepe ile yaşadığımız şampiyonluğu Manisa Büyükşehir Belediyespor formasıyla tekrarlamak istiyorum. Kulübün yeni sezon planlaması ve hedefi de bu yönde. Manisa'ya döndüğüm için çok mutluyum." diye konuştu.

        Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Başkanı Murat Kümüştekin de yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Yeni sezon planlamalarımız kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak Caner Doğançay hocamız ile sportif direktör olarak anlaştık. Ardından başantrenörlük görevi için Görkem Kazan ile sözleşme imzaladık. Kadromuzu güçlendirmek için de geçtiğimiz sezon Göztepe forması ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Duygu Güncü'yü renklerimize bağladık. Atılan imzanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Manisa futbolda dibe vurdu
        Manisa futbolda dibe vurdu
        Ahmet Mücahit Arınç ve Bülent Arınç Selendi'de ziyaretlerde bulundu
        Ahmet Mücahit Arınç ve Bülent Arınç Selendi'de ziyaretlerde bulundu
        Manisalı esnaf iş yerine gelen yaralı kediyi sahiplendi
        Manisalı esnaf iş yerine gelen yaralı kediyi sahiplendi
        485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programı tanıtıldı
        485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programı tanıtıldı
        Demirci'de zabıtanın bulduğu içinde para olan çanta sahibine ulaştırıldı
        Demirci'de zabıtanın bulduğu içinde para olan çanta sahibine ulaştırıldı
        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı
        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı