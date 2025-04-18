Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Özkul, Enes Biroğlu
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 85 Oktay Gürdal), Bartu Göçmen, Arslanagic, Umut Erdem, Toure, Cissokho, Osuji (Dk. 66 Kadir Kaan Yurdakul), Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Ramirez), Fofana (Dk. 85 Ensar Akgün), Minchev (Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit)
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Mert Çetin (Dk. 75 Özgür Aktaş), Mahmut Tekdemir, Halil Pehlivan (Dk. 66 Schulz), Dalcio, Osman Çelik (Dk. 46 Emre Gültekin), Rotariu, Owusu, Cephas (Dk. 66 Bajic), Laura (Dk. 75 Ali Kaan Güneren)
Goller: Dk. 28 Minchev, Dk. 45 Bartu Göçmen (Manisa FK), Dk. 54 Owusu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 19 Osman Çelik, Dk. 77 Emre Gültekin, Dk. 82 Özgür Aktaş (MKE Ankaragücü), Dk. 23 Yusuf Talum, Dk. 23 Bartu Göçmen, Dk. 26 Cissokho (Manisa FK)
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