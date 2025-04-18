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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 22:22 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:22
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Özkul, Enes Biroğlu

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 85 Oktay Gürdal), Bartu Göçmen, Arslanagic, Umut Erdem, Toure, Cissokho, Osuji (Dk. 66 Kadir Kaan Yurdakul), Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Ramirez), Fofana (Dk. 85 Ensar Akgün), Minchev (Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit)

        MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Mert Çetin (Dk. 75 Özgür Aktaş), Mahmut Tekdemir, Halil Pehlivan (Dk. 66 Schulz), Dalcio, Osman Çelik (Dk. 46 Emre Gültekin), Rotariu, Owusu, Cephas (Dk. 66 Bajic), Laura (Dk. 75 Ali Kaan Güneren)

        Goller: Dk. 28 Minchev, Dk. 45 Bartu Göçmen (Manisa FK), Dk. 54 Owusu (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Osman Çelik, Dk. 77 Emre Gültekin, Dk. 82 Özgür Aktaş (MKE Ankaragücü), Dk. 23 Yusuf Talum, Dk. 23 Bartu Göçmen, Dk. 26 Cissokho (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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