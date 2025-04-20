Manisa'da bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü

Ağır yaralanan Bahri C, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziler Mahallesi'nde bir büfede A.C. (32) ile kuzeni Bahri C. (25) arasında iddiaya göre alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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