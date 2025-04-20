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        Manisa'da bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü

        Manisa Salihli ilçesinde bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 23:08 Güncelleme: 20.04.2025 - 23:12
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        Manisa'da bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
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        Manisa Salihli ilçesinde bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

        Gaziler Mahallesi'nde bir büfede A.C. (32) ile kuzeni Bahri C. (25) arasında iddiaya göre alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.C. tabancayla kuzeni Bahri C'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Bahri C, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan A.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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