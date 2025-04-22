Manisa'da geziden dönen 2 öğrenci servisi çarpıştı, 9 öğrenci yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, okul gezisinden dönen 2 öğrenci servisinin karıştığı kazada 9 öğrenci yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, okul gezisinden dönen 2 öğrenci servisinin karıştığı kazada 9 öğrenci yaralandı.
Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Ruhi Çelik yönetimindeki 45 J 0209 plakalı minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi mevkisinde aynı okul öğrencilerinin bulunduğu Tarık Bozdağ yönetimindeki 45 J 0684 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada 9 öğrenci yaralandı.
Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öğrencilerin okul gezisi kapsamında Turgutlu ilçesine gittiği, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi.
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