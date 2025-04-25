Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Durasıllı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve 61 uyuşturucu hap ile 2 telefon ele geçirdi.

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