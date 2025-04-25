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        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:05 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:05
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        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Durasıllı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve 61 uyuşturucu hap ile 2 telefon ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.A.C. (42) ve A.Ö.Ü. (25) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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