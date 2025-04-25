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        Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne sıralama maçlarıyla devam edildi

        Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne sıralama maçlarıyla devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:50 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:50
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        Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne sıralama maçlarıyla devam edildi
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        Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne sıralama maçlarıyla devam edildi.

        Tarık Almış Spor Salonu'nda 8 ülkeden 18 yaş altı 12 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda bugün 4 sıralama maçı oynandı.

        Günün ilk maçında Galatasaray, Bosna Hersek'ten Igokea m:tel'i 72-69 mağlup etti.

        Günün diğer maçlarında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çekya'dan ERA Nymburk'a 90-89, Aliağa Petkimspor ise Almanya'dan Telekom Baskets Bonn'a 67-64 yenildi.

        Günün son maçında ise İtalyan Pallacanestro Reggiana, Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes'u 97-72 yendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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