Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli'nin Çayköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği C.T'yi (34) durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 7 gram esrar ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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