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        Manisa'da madde bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Yeşilay Manisa Şubesi işbirliğinde madde bağımlılığıyla mücadelede analiz ve rehabilitasyon süreçlerini içerek panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:39
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        Manisa'da madde bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi
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        Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Yeşilay Manisa Şubesi işbirliğinde madde bağımlılığıyla mücadelede analiz ve rehabilitasyon süreçlerini içerek panel gerçekleştirildi.

        Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Baydur, madde kullanımının, bireyin sadece fiziksel ve ruhsal sağlığını değil sosyal işlevselliğini ve yaşam kalitesini de ciddi biçimde tehdit ettiğini belirtti.

        Bu alandaki mücadelenin önemine dikkati çeken Baydur, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Moderatörlüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artuner Deveci'nin yaptığı panelde Prof. Dr. Derya Şaşman Kaylı ve Uzm. Dr. İnci Sağlam, sunumlar gerçekleştirdi.

        Yeşilay Manisa Şubesi Başkanı Barış Kamiloğlu'nun da katılığı etkinlik kapsamında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından hazırlanan "Bağımlılıkta İyileşme" temalı ele işi ürünler sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

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