AK Parti'li Arınç, Demirci'de etkinliklere katıldı

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen hayır yemeği ve hıdırellez etkinliğine katıldı.

Durhasan ve Sayık mahallelerindeki programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Arınç'a, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve AK Parti Demirci İlçe Başkanı Nurullah Akgün de eşlik etti.

Arınç ve Kara vatandaşların taleplerini dinledi.

Arınç, daha sonra geçen yıl İzmir'deki orman yangınında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın Durhasan Mahallesi'ndeki ailesini de ziyaret etti.