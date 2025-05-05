Salihli'de jandarma ekiplerinden trafik denetimi
Manisa'nın Salihli ilçesinde Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli-Gölmarmara kara yolundaki uygulamada sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
Bir otobüse sivil kıyafetle binen jandarma personeli, yolculuk süresince denetim gerçekleştirdi. Trafik kurallarına uyan sürücüye teşekkür edildi.
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