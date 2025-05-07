Manisa'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Salihli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah imalat ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında A.A'nın (36) iş yeri ve deposuna operasyon düzenledi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş yeri ve deposunda ruhsatsız silah ve parçaları ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

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