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        Manisa'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

        Manisa'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:19 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:19
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        Manisa'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
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        Manisa'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Aktaş ve Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel de katıldı.

        Vali Özkan trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını belirterek, "Trafik güvenliği, alınması gereken tedbirlerin başında geliyor. Öğrencilerimizin bu kuralları öğrenip aile bireylerini uyarması büyük önem taşıyor." dedi.

        Trafik güvenliği strateji belgesi doğrultusunda tüm kamu kurumlarının koordineli şekilde çalıştığına dikkati çeken Vali Özkan, trafikte bilgi teknolojilerinin etkin kullanılmasının önemine değindi.

        Etkinlikte emniyet ve jandarma ekiplerince öğrencilere temel trafik kurallarına ilişkin bilgiler aktarıldı, alkol gözlüğü parkuru ve emniyet kemeri simülatörüyle uygulamalı eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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