Manisa'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Etkinlikte emniyet ve jandarma ekiplerince öğrencilere temel trafik kurallarına ilişkin bilgiler aktarıldı, alkol gözlüğü parkuru ve emniyet kemeri simülatörüyle uygulamalı eğitim verildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Aktaş ve Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel de katıldı.

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