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        Manisa FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:50 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:06
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        Manisa FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanla oynan maçla sona erdi.

        Manisa FK, hazırlıklarını yarın tamamlaycak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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