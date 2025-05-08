Manisa FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanla oynan maçla sona erdi.

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.