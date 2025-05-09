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        Manisa'da engelli gençler için temsili asker eğlencesi düzenlendi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde 1 günlük temsili askerlik uygulamasına katılacak engelli gençler için asker eğlencesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:39
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        Manisa'da engelli gençler için temsili asker eğlencesi düzenlendi
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde 1 günlük temsili askerlik uygulamasına katılacak engelli gençler için asker eğlencesi düzenlendi.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığında temsili askerlik yapacak olan Özel Demirci Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 5 öğrenci için uğurlama töreni yapıldı.

        Rehabilitasyon merkezi bahçesindeki etkinlikte, gençlerin ellerine anneleri tarafından kına yakıldı. Katılımcılara yöreye özgü tatlı "ayakaşı" ve çeşitli ikramlar yapıldı.

        Etkinliğe Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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