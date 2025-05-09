Manisa'da engelli gençler için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Etkinliğe Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara da katıldı.

Rehabilitasyon merkezi bahçesindeki etkinlikte, gençlerin ellerine anneleri tarafından kına yakıldı. Katılımcılara yöreye özgü tatlı "ayakaşı" ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığında temsili askerlik yapacak olan Özel Demirci Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 5 öğrenci için uğurlama töreni yapıldı.

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