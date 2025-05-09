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        Aydın'daki kazada ölen üniversite öğrencisi Sıla, Manisa'da son yolcuğuna uğurlandı

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Karabacak'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:09 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:09
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        Aydın'daki kazada ölen üniversite öğrencisi Sıla, Manisa'da son yolcuğuna uğurlandı
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        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Karabacak'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde defnedildi.

        Yakınları tarafından teslim alınan 20 yaşındaki Karabacak'ın cenazesi, ilçeye bağlı kırsal Gökçeköy Mahallesi'ndeki evine getirildi.

        Evinin önünde helallik alınması esnasında annesi Esen, babası Özay Karabacak, üzerine duvak örtülen kızlarının naaşı başında gözyaşı döktü.

        - "Anneler Günü'nde beni bıraktın"

        Anne Esen Karabacak, "Gitme Sıla'm, seni bırakmayacağım, Anneler Günü'nde beni bıraktın gittin." diye ağıt yaktı. Diğer yakınları da "Vermem seni Sıla'm, vermeyeceğim ben." dedi.

        Baba Özay Karabacak ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

        Ailenin 3 çocuğundan 2'ncisi olan Sıla Karabacak'ın cenazesi, mahalle mezarlığında öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Cenaze törenine, öğrencinin ailesi, okul arkadaşları ve mahalle sakinleri ile Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı katıldı.

        - Kaza

        Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli mevkisinde ilerleyen Selim Ateş idaresindeki 77 ADP 618 plakalı motosiklet, dün tali yoldan çıkan Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktörle çarpışmış, kazada sürücüler ve motosikletteki Sıla Karabacak yaşamını yitirmişti.

        Ateş ile Karabacak'ın, kaza yerine yakın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğrenci oldukları öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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