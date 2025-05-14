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        Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:22
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        Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

        M.A. (61) idaresindeki 45 KA 6016 plakalı otomobil, Alaşehir-Kula kara yolunun Baklacı Mahallesi yakınında Davut Eroğlu (62) idaresindeki 45 KA 6541 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Eroğlu ve yanındaki eşi Ayşe Eroğlu (55) ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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