Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aramalarda 1076 sentetik hap, 119 gram uyuşturucu, 20 litre kaçak alkol ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 lira ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Subaşı Mahalle'sindeki H.K. (50) ve E.D'nin (32) ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

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