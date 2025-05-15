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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:25 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:25
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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Subaşı Mahalle'sindeki H.K. (50) ve E.D'nin (32) ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

        Aramalarda 1076 sentetik hap, 119 gram uyuşturucu, 20 litre kaçak alkol ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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