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        Alaşehir'de bilim fuarı düzenlendi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lise öğrencileri, projelerinin 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:19 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:19
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        Alaşehir'de bilim fuarı düzenlendi
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lise öğrencileri, projelerinin 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında sergiledi.

        Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan bilim fuarında 16 proje yer aldı.

        Fuarda doğal üzüm mayasıyla ekmek üretimi, güneş enerjisinden maksimum verim almayı sağlayan takip sistemi ve engellilere yönelik teknolojik çözümler sunan çalışmalar dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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