Alaşehir'de bilim fuarı düzenlendi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lise öğrencileri, projelerinin 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında sergiledi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lise öğrencileri, projelerinin 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında sergiledi.
Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan bilim fuarında 16 proje yer aldı.
Fuarda doğal üzüm mayasıyla ekmek üretimi, güneş enerjisinden maksimum verim almayı sağlayan takip sistemi ve engellilere yönelik teknolojik çözümler sunan çalışmalar dikkat çekti.
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