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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 17:30 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:30
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel

        Manisa Basket Divissa: Chiozza 6, Acuil 21, Buğra Çal 5, Besson 23, Thomas 15, Leon Apaydın 2, Elmore 8, White 12, Yunus Emre Sonsırma 13, Cengizhan İvedi, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2

        Semt77 Yalovaspor: Kadir Bayram 9, Krampelj 29, Peterka 15, Yiğit Onan 15, Ege Özçelik 5, Boran Güler 7, Mertcan Yılmam 2, Melih Kapucu 7

        1. Periyot: 34-26

        Devre: 62-54

        3. Periyot: 82-72

        Beş faulle çıkan: 34.26 Yiğit Onan (Semt77 Yalovaspor)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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