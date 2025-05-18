Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel
Manisa Basket Divissa: Chiozza 6, Acuil 21, Buğra Çal 5, Besson 23, Thomas 15, Leon Apaydın 2, Elmore 8, White 12, Yunus Emre Sonsırma 13, Cengizhan İvedi, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2
Semt77 Yalovaspor: Kadir Bayram 9, Krampelj 29, Peterka 15, Yiğit Onan 15, Ege Özçelik 5, Boran Güler 7, Mertcan Yılmam 2, Melih Kapucu 7
1. Periyot: 34-26
Devre: 62-54
3. Periyot: 82-72
Beş faulle çıkan: 34.26 Yiğit Onan (Semt77 Yalovaspor)
MANİSA
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