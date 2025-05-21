Turgutlu'da "Ailede Çözüm Becerileri" konferansı düzenlendi

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve Turgutlu İlçe Müftüsü Ömer Çoban ise müftülüğün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlçe Müftülüğü öncülüğünde Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt konuşmacı olarak katıldı.

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