Manisa Tıp Tarihi Müzesi'nde geleneksel el sanatları sergisi ilgi görüyor
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi'nde açılan geleneksel Türk el sanatları sergisinde çini, kalem işi, tezhip, minyatür gibi eserler yer alıyor.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi'nde açılan geleneksel Türk el sanatları sergisinde çini, kalem işi, tezhip, minyatür gibi eserler yer alıyor.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergide, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencilerinin 2 yılda ürettiği eserler ilgi görüyor.
Sergide, Geleneksel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Semra Özdemir'in yanı sıra öğrenciler, ziyaretçilere eserlerin üretim süreci, kullanılan teknikler ve sanat kolunun tarihsel süreci hakkında bilgi veriyor.
Ziyaretçiler, serginin yanı sıra geleneksel sanatların farklı kollarında atölyelerde seramik şekillendirme, çini, ebru, tezhip ve filografi sanatların üretim sürecini yakından gözleme ve deneyimleme fırsatı buluyor.
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