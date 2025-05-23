Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali yoğun ilgi görüyor
Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, 17 Mayıs'ta başlayan ve 25 Mayıs'ta sona erecek Türkiye Kültür Yolu Festivali dolayısıyla kentte büyük kültür ve turizm hareketliliği yaşandığını söyledi.
Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, 17 Mayıs'ta başlayan ve 25 Mayıs'ta sona erecek Türkiye Kültür Yolu Festivali dolayısıyla kentte büyük kültür ve turizm hareketliliği yaşandığını söyledi.
Sudak, AA muhabirine, Manisa'nın 485 yıldır kutlanan ve UNESCO tesciliyle uluslararası boyuta gelen Mesir Macunu Festivali'ne sahip olması dolayısıyla festivallere alışık bir şehir olduğunu belirtti.
Şehirde bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali ile Manisa'daki festival anlayışının değiştiğine dikkati çeken Sudak, her duygudan, düşünceden insana hitap edecek festivalin içerisinde birçok etkinlik bulunduğunu ifade etti.
Sudak, festivalin Manisalıları heyecanlandırdığını ve coşku içinde geçtiğini anlatarak, "İlkini gerçekleştiriyoruz ve Manisalılar festivale büyük teveccüh gösteriyor. Bununla birlikte sadece Manisalılar değil, Balıkesir'den, Uşak'tan, İzmir'den, festival içerisinde bulunan birçok etkinliğe katılım gösteren binlerce ziyaretçimiz bulunuyor." diye konuştu.
Manisa Müzesi ve Manisa İl Halk Kütüphanesi'nin festival kapsamında etkinliklere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Sudak, bu alanlarda da festivalle ilgili çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiğini kaydetti.
Sudak, festivalin gelecek yıllarda da sürmesi yönünde ziyaretçilerden geri bildirimler aldıklarını aktararak, bunun kentin ekonomisine de önemli katkı sunduğunu ifade etti.
Şehir esnafının da festivalden memnuniyet duyduğunu anlatan Sudak, "Festival ile ilgili noktaları gezdiğimizde esnaftan geri dönüşleri alabiliyoruz. Bunun en güzelini de vatandaşlardan alıyoruz. Vatandaşlar teşekkürlerini bizzat söylüyorlar. Biz bunu birebir yaşıyoruz. İnsanlar bu kadar etkinliğin bu kadar farklı organizasyonun bir arada olabileceğini tahmin etmemişlerdi. Bundan da büyük memnuniyet var. Bu ilgi alaka ve şehre katkısı yıllar içerisinde daha çok artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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