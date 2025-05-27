Soma'da halk eğitim merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi.

Maden İş Halk Eğitim Merkezi'nin bahçesindeki açılışa, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkan Vekili Sercan Çelik ile kursiyerler katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Küçük, "Soma'da toplam 233 kurs açtık. 4 bin 864 kursiyerimizi kursa dahil ettik. Bunların 3 bin 175'i kadın, 1689 erkek olmak üzere Soma nüfusumuzun yüzde 5'ine yakın bir bölümünü kurs verdik." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, yıl sonu sergisi katılımcılar tarafından gezildi.