Kırkağaç'ta halk eğitim merkezi kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

Oktay, kadınların eğitim ve üretimde yer almasının önemini vurgulayarak "Sizlerden gelen talepler doğrultusunda yeni dönemde bu kurslara yenilerini ekleyebiliriz. Yeter ki siz isteyin." dedi.

Merkezin salonunda düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkan Yardımcısı Necdi Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Boncuk, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Önder Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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