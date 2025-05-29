GÜNCELLEME - Manisa'da oto yıkamacıda çıkan yangında 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi 1620. Sokak'taki oto yıkama hizmeti veren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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