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        GÜNCELLEME - Manisa'da oto yıkamacıda çıkan yangında 1 kişi öldü

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:10
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        GÜNCELLEME - Manisa'da oto yıkamacıda çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi 1620. Sokak'taki oto yıkama hizmeti veren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin içinde bulunan otomobili de sardı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Ak, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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