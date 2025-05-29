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        Manisa'da üniversite öğrencileri tütünle mücadele konusunda bilgilendirildi

        Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ), tütün bağımlığıyla mücadele konusunda seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:55 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:55
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        Manisa'da üniversite öğrencileri tütünle mücadele konusunda bilgilendirildi
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        Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ), tütün bağımlığıyla mücadele konusunda seminer düzenlendi.

        Yeşilay Manisa Şubesince, MCBÜ İşletme Fakültesinde gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere ve katılımcılara psikolojik danışman Alper Gök tarafından "tütün bağımlılığı eğitimi" verildi.

        Programda, tütün kullanımının bireysel ve toplumsal etkileri, bağımlılık süreci ve bırakma yöntemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

        Etkinliğe, İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Enis Yakut, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, Kadın Komisyonu Başkanı Güzin Pekiyi, Genç Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Alican Özcan ve Şube Sorumlusu Sıdıka İnan da katıldı.

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