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        Salihli'de 58 bin 860 makaron ele geçirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 58 bin 860 dolu makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:44
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        Salihli'de 58 bin 860 makaron ele geçirildi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 58 bin 860 dolu makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.T'nin (41), aracında kaçak tütün ürünleri bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Durdurulan araçta yapılın aramada 58 bin 860 dolu makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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