Salihli'de 58 bin 860 makaron ele geçirildi

Durdurulan araçta yapılın aramada 58 bin 860 dolu makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 58 bin 860 dolu makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.