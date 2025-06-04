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        Manisalı kadınların kır papatyası mesaisi başladı

        Manisa'nın Demirci ilçesinin yaylalarında doğada yetişen kır papatyalarını toplayıp kurutan kadınların, emek ve şifa dolu mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:55
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        Manisalı kadınların kır papatyası mesaisi başladı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinin yaylalarında doğada yetişen kır papatyalarını toplayıp kurutan kadınların, emek ve şifa dolu mesaisi başladı.

        Demirci'de bahar yağmurları ile doğada açan papatyalar yörede yaşayan kadınlar tarafından her yıl toplanıyor.

        İlçeye bağlı Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde kadınlar sabah erken saatlerde yaylalara çıkarak papatya hasadı yapıyor. Traktörle, yöresel türküleri seslendirerek yaylaya giden kadınlar, mayıs ayı sonunda açmaya başlayan kır papatyalarını temmuza kadar topluyor.

        Öğle saatlerine kadar papatya mesaisi yapan kadınlar, eve getirdikleri çiçekleri, balkonlarında güneşe seriyor. Kurutulan papatyalar meşrubat ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 260 liradan satılıyor.

        Elek Mahallesi sakinlerinden Rukiye Çiftçi, papatya hasadının genellikle mayıs sonu haziran başında başladığını söyledi.

        Yaklaşık bir ay boyunca papatya topladıklarını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Papatyaları başlarından koparıyoruz. Gelecek yıl da yeniden çok olması için köklerini toprakta bırakıyoruz. Evlerimizin balkonlarında kurutup satıyoruz. Papatya hasadı yöredeki kadınlarımızın geçim kaynağı. Şu anda kilosu 260 liradan alınmaya başlandı. Sabah hayvanlarımıza bakıyoruz sonra papatya toplamaya bazen muhtarımız bazen komşularımız götürüyor. Öğleye kadar topluyoruz sonra evimizdeki işlerimize bakıyoruz."

        Elek Mahallesi Muhtarı Tahsin Çiftçi ise kadınların papatya toplayarak ev ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.

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