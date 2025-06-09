Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimİ Topçu'dan açıklama:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Topçu, Zeyrek'in tedavisinin cuma günü saat 23.30'dan itibaren hastanelerinde sürdüğünü söyledi.

Topçu, "Bugün saat 17.05 itibariyle tüm müdahalelere rağmen dönemeyen kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.

Cenaze programının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.